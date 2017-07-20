Komşuların kavgası kanlı bitti

Olay, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., D.K ile komşuları E.Ö. arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Gece yarısı otomobille arkadaşı Y.D. ile birlikte evin önüne gelen E.Ö. gündüz tartıştığı komşularının evlerinin pencerelerine yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla M.K., D.K yaralandı. Olayın ardından geldikleri otomobille kaçan Y.D. ile E.Ö, Şeyh Adil Mahallesinde polis tarafından yakalandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, suç aletleri av tüfeğiyle yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Muhammet Özer