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Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Sakarya’da iki komşu arasında çıkan kavgada bir kadın silahla vurularak hastaneye kaldırıldı.

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

09 Kasım 2016 15:54

Edinilen bilgilere göre, olay, Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi Kırımlı Sokak üzerinde meydana geldi. Y.B. isimli şahıs ile Aynur İ. isimli iki komşu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Y.B. isimli şahıs, Aynur İ.’nin üzerine 8 el ateş ederek yaraladı. Yaralanan kadın için vatandaşlar hemen 112 acil servisi çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı kadın Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Remzi Şimşek

Etiketler: komşuların kavgası, sakarya


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