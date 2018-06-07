Komşunun kasasında sakladığı 80 bin TL'si çalındı, bu pankartı astı

Düzce’de yaşayan Hacer Kuşçuoğlu, 20 yıl boyunca biriktirdiği 80 bin lirayı çalan hırsızı ihbar edene 10 bin TL, yakalatana ise 20 bin TL verecek. Arapçiftliği Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki Hacer Kuşçuoğlu, çalışarak 25 yıl boyunca biriktirdiği 80 bin lirayı komşusunun evinde bulunan kasada saklıyordu. Fakat 5 ay önce eve giren hırsız, yada hırsızlar kasadaki para ve ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştılar. Polisin başlattığı çalışmalardan sonuç alınamayınca Kuşçuoğlu, evinin önüne “Bu mahallede yapılan hırsızlığı yapanı ya da yapanları ihbar edene 10 bin TL, yakalatana 20 bin TL ödül verilecektir. İhbar edenin adı gizli tutulacaktır” ifadelerinin yer aldığı pankart astı.

Hacer Kuşçuoğlu, “Ben ile iki komşum daha, komşumuzun kasası vardı evinde, bir evin insanı gibiydik. Kasa var olunca bende işe gidiyordum evde tutmak istemedim, paralarımızı ve altınlarımızı oraya koyduk. Çok güvendik. Emanet verdik, bir arkadaşımla birlikte çarşıya gitmişlerdi geldiklerinde o arada eve girdikten sonra kapının açıldığını ve kasanın açıldığın fark ediyor. Bize sesleniyor gidip bakıyoruz kasa boşalmış. Çalışarak biriktirmiştim, 25 yıllık birikimim. Dolar ve altınlarımla yaklaşık 80 bin liraydı. Hepsi gitti. Ödülü vereceğim o kadar param gitmiş ama ödülü de vereceğim. O helal paraydı alın teriydi miras değildi kimsenin hakkının gasp etmedim hakkım olan parayı istiyorum” dedi.

Hırsızlık olayı ile ilgili olarak Polis ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.

Ali Yıldız