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'Komşunun otomobili' ağabeyi hapse, kardeşi mezara soktu

Adana'da, komşusunun aldığı otomobil nedeniyle baba ve annesine laf attığı için kendisiyle tartışan kardeşini öldüren ağabey tutuklandı.

Komşunun otomobili ağabeyi hapse, kardeşi mezara soktu

11 Ağustos 2017 11:29

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Ağustos günü gece Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet (22) ve Ahmet Uludağ (24) kardeşler, 16 yaşındaki kız kardeşleri Ş.’nin doğum günü için babaları Ali Rıza Uludağ’ın (61) evinde toplandı. Kutlama yapılırken Muhammet Uludağ'ın “Baba, yan komşu araba almış” sözüne ağabeyi Ahmet Uludağ ise, “Bunlar da anne baba mı” diye tepki gösterdi.

Bu söz üzerine Muhammet Uludağ, ağabeyine, “Babamla nasıl konuşuyorsun sen” diye çıkışınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası, Muhammet Uludağ'ın fırlattığı taş annesine çarptı. Bunun üzerine iyice sinirlenen Ahmet Uludağ, yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, kardeşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Muhammet Uludağ, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kardeşini ambulansa bindirip, onunla birlikte hastaneye geldiği öğrenilen Ahmet Uludağ da polis tarafından hastanede gözaltına alındı.

Bir anlık öfke ile cinayeti işlediğini ileri sürerek pişman olduğunu söylediği öğrenilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Ölen kardeşi ise dün toprağa verilmişti. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, cinyet, komşu, otomobil


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