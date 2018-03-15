Komşusuna kızdı kapısına tel örgü çekti

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Topçalı Mahallesi’nde iki komşu arasında birbirlerini şikâyet etmekle başlayan tartışma taraflardan birinin kapısının giriş ve çıkışlarına kapanmasına yol açtı. İddiaya göre Ferdi Aslan komşusu Şaban Akman’ı kaçak inşaat yaptığı gerekçesi ile belediyeye şikayet etti. Gelen ceza üzerine komşusuna kızan Akman, kadastro ölçümlerinde tapuda kendisine ait olduğunu gördüğü arsasını tel örgü ile çevirdi. Evinin giriş kapısı önüne tel örgü çekilen Ferdi Aslan 8 gündür evine girebilmek için 150 metre dolaşarak yeni açtığı kapıdan girip çıkmak zorunda kalıyor.

Yıllardır komşuluk yaptıkları Ferdi Aslan’ın kendisini şikayet etmesine kızdığını ve arsasını tel örgü içerisinde aldığını anlatan Şaban Akman, kadastroyu da komşusunun getirdiğini söyledi. Akman konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Kendileri kadastro getirdiler. Ölçtürdüler herkesin sınırları belli olsun dediler. Ben o şekilde bildirdim onlara kapatacağım diye. Benim kendi arazim, tapulu yerim onların buradan geçmesini istemiyorum. Şuanda yandan kapı açtılar gördüğünüz gibi daha önceden girdikleri kapıdan giriyorlar, evin altından dolaşıp daha önceden girdiği kapıdan giriyorlar. Buraya da araba çektiler gösterdim size yukarıda ki arabayı hemen hemen bir buçuk iki senedir araba burada durdu. Benim kapımın önünü işgal ediyorlar ve ben bunları buraya kapatmadan öncede söyledim, kapattığım günde söyledim. Bir aya yakın kaç defa söyledim ben burayı kapatacağım kapıyı açın diye açmadılar. Bizi şikayet etti, kadastro getireceğim dedi getirdi, ölçtürdü kendi sınırlarını, yerini bilsin, kimse kimsenin yerine geçmesin dedi. Ben buraya çatı yapmışım o yüzden şikayet etmiş. Ben yine de kızmadım yine de geçiyordu, bir şey demedim komşuyuz diye ama kendisi dedi “Burada komşuluk bitti” dedi.

Evine 8 gündür giremediğini belirten Ferdi Aslan ise yetkililerden yardım istediğini ifade etti. 35-40 yıldır kullandıkları eve giriş kapısını komşusunun önüne tel örgü çekmesi nedeniyle kullanamadıklarını dile getiren Aslan “Kdz Ereğli Topçalı mahallesinde ikamet etmekteyim. İlçemize bağlı Topçalı -mahallesinde evimizin bulunduğu alan 70-75 yıllık binadır. Evin girişi 35-40 yıldır buradan giriş yapıyoruz. Komşumuz 2013-2014 yıllarında yan tarafıma gelerek bahçeye ev yapmak istedi, ev yaptıktan sonra kadastro ölçülerinde 38 yıldır giriş yaptığım kapım onun tapusunda çıktı. 8 gündür evime giriş yapamamaktayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Evime giriş yapmak için bir kapı açtım kendime onun önü de kapatıldı. Oraya da girebilmek için şuan bir u çekerek yaklaşık evin etrafını 150 metre dolaşarak anca evime girebiliyorum. Evi yapılırken her şeyi birlikte yaptık evi bitene kadar komşuluk vazifelerimizi komple yapıyorduk. Sonradan evin bütün işleri bitince kapılar kapandı benim kendi tapulu arazimden geçmeden rahatsız olacağını söyleyerek “Geçemezsin” diyerek kapattı yolu bahçeme inemedim. Sonra kadastro ölçülerinde çıktıktan sonra mecbur razı geldi ama benim kapımın önü ona ait olduğu için şuan kapımın önünü kapattı. Belediye ve kaymakamlığa gittim dilekçelerimi verdim. 8 gündür hiçbir işlem yapılamıyor ve ben 8 gündür evime giremiyorum. Belediye bu evin 2010 yılı öncesi köy zamanı yapıldığı için hiçbir işlem yapamıyor ama bu ev 2014 yılında yapıldı. Hali hazır haritalardan anlaşıldı müteahhit tarafında yapılmıştır, incelendiğinde bu ortaya çıkar, ama belediye kayıtlarında bu köy zamanı yapıldığı için belediye hiçbir işlem yapamıyor. O yüzden mağdur durumda kaldık. Şuan evde iki kişi yaşıyoruz. Babam ve kardeşlerim şuan işleri gereği iş yerlerine daha yakın yerde ikamet ediyorlar, ben eşimle birlikte iki kişi yaşıyorum şuan iki katlı evimde.”

Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri ise iki komşu arasında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili konuyu incelediklerini ve çözüm bulunması için çalışacaklarını belirtti.

Vedat Kılıç