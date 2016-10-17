Burhaniye’de geçtiğimiz hafta, komşusu Emine Kuru’yu, Denetko tatil sitesi yakınlarındaki çalıştığı tarlada tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Feridun G. (56) firar etti. Zanlı, bir hafta sonra polise teslim oldu. Zanlı, bir hafta Avunduk Mahallesi çevresindeki ormanlarda saklandıktan sonra dün gece ilçe merkezindeki kızının evine gelirken, eve çağırdığı polislere teslim oldu. 4 çocuk babası zanlı, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı Burhaniye Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Talay

BALIKESİR