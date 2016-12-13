Diğer
Kategoriler

Komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da önceki gün suda zehir olduğunu ileri sürerek suyu açtıktan sonra, içme suyu vanasını kapatan komşusunu tabancayla öldüren yaşlı adam tutuklandı.

Komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

13 Aralık 2016 11:29

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde bir tek su sayacı olduğu için içme suyunu ortak kullanıp faturasını da ortak ödeyen kiracılardan Bekir O., suda zehir olduğunu ileri sürerek suyu gece sabaha kadar açık bırakmaya başladı. Bunun üzerine alt kattaki kiracı Mehmet Sadi Can, su faturası fazla geldiği için vanayı kapattı.

Vananın kapatılmasına sinirlenerek gece yarısı alt kata inerek komşusu Can'ı tabancayla vurarak öldüren Bekir O., olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Bekir O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Umutcan İşledici


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç