Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde bir tek su sayacı olduğu için içme suyunu ortak kullanıp faturasını da ortak ödeyen kiracılardan Bekir O., suda zehir olduğunu ileri sürerek suyu gece sabaha kadar açık bırakmaya başladı. Bunun üzerine alt kattaki kiracı Mehmet Sadi Can, su faturası fazla geldiği için vanayı kapattı.

Vananın kapatılmasına sinirlenerek gece yarısı alt kata inerek komşusu Can'ı tabancayla vurarak öldüren Bekir O., olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Bekir O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Umutcan İşledici