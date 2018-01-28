Komşusunun ağacını söktü, hapis cezasına çarptırıldı

Ağacı sökülen köylünün temyiz müracaatı üzerine Yargıtay, mahkeme kararını bozdu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, komşusunun ağacını, fidanını ya da bağına zarar verenin 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiğine hükmetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden kişi, komşusuna ait ağacı kökünden söktü. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren köylü durumu yargıya taşıdı. Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren arazi sahibi, olay yerinde çekilen fotoğrafları delil olarak mahkemeye sundu. Sanık köylü ise suçlamayı reddetti. Mahkeme, 'Nitelikli mala zarar verme' suçlaması yöneltilen sanığın beraatine hükmetti. Ağaçları sökülen köylü ise kararı temyiz etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme kararında, "Dosyada içerisinde bulunan olay yerinin fotoğraflarını içeren CD incelendiğinde; sanığın eyleminin komşuluk hukukundan kaynaklanan hakkın kullanımı niteliğinde olmayıp, sanığın eyleminin katılanın arazisinde bulunan ağaçların kökten sökülmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Sanığın dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğu hakkında mala zarar verme suçunu oluşturan eyleminden mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına karar verilmiştir." denildi.

Yargıtay'ın emsal karalıyla komşusunun ağacına zarar verenler 1 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesinde düzenlenen 'nitelikli mala zarar verme suçu' için 'Dikili ağaç, fid veya bağ çubuğu hakkında fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü yer alıyor.

Bağı bozan koyunların sahibi beraat etti

Öte yandan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Konya'nın Alaşehir ilçesinde koyunları, bağ çubuklarına zarar verdiği iddia edilen köylülere verilen hapis cezasını bozdu. Kararda, "Sanıklara ait küçükbaş hayvanların, katılana ait üzüm bağındaki dikili fidan ve bağ çubuklarına zarar verdiği iddia edilmiştir. Sanık, katılan ve şahit beyanlarına göre olay anında sanıkların hayvanların yanında olmadığının anlaşılması karşısında, sanıkların mala zarar verme kastının bulunmadığı ortadadır. Bu sebeple atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı eylemin hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu gözetilmeden müsnet suçtan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı, sanıkların, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Süleyman Aydın