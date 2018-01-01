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Komşusunun otobüsünü soydu 'uyumak için girdim' dedi

Adana'da komşusunun otobüsüne girip teyp, 4 tespih ve 300 lira para çaldıktan sonra markete girip alışveriş yapan zanlı yakalandı.

Komşusunun otobüsünü soydu uyumak için girdim dedi

01 Ocak 2018 09:24
Komşusunun otobüsünü soydu 'uyumak için girdim' dedi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fikret K. (28) gece elindeki battaniye ile komşusu Murat Kaya'ya ait park halindeki özel halk otobüsünün orta kapısını açarak içeri girdi. Otobüste bulunan teyp, 4 tespih ve 300 lira bozuk parayı alan K., otobüsün kapısını tekrar kapatarak yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. Çaldığı teybi battaniyenin arasına koyan K., istasyonun marketinden yiyecek ve içecek alıp ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden Kaya, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlının Kaya ile aynı sokakta oturan, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Fikret K. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan K. sorgusunda, "Otobüse uyumak için girmiştim" dedi.
Mahkemeye çıkarılan Fikret K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, otobüs, soygun

 

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