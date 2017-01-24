Çakırcaali Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Medine Semizoğlu, 22 Ocak Pazar günü eşi Halil Semizoğlu'na, "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen eşinin durumunu merak eden Halil Semizoğlu, komşusuna giderek eşinin eve gelip gelmediğini sordu. Komşusunun, Medine Semizoğlu'nun kendisine hiç uğramadığını belirtmesi üzerine endişelenen Halil Semizoğlu durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ancak geçen zamana rağmen Medine Semizoğlu'ndan bir haber alınamadı. Medine Semizoğlu'nun çiftçilikle uğraşan eşi Halil Semizoğlu, "Eşim Pazar günü öğleden sonra komşulara ziyarete gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Akşam saatine kadar dönmeyince, komşumuza sorduk, komşumuz eşimin onlara uğramadığını söyledi. Bunun üzerine mahallede gidebileceği yerlere sorduk. Bir sonuç alamadık. Akrabalarımıza ve uğrayabileceği yerlere aradıktan sonra, saat 20.30 sularında jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk. Mahalleden geçen tanıdık bir özel otomobil sürücüsü saat 15.00 sıralarında otomobiline almış, eşime nereye gideceğini sormuş o da kendisini otogara bırakmasını istemiş. Otomobil sürücüsü kamera kayıtlarına göre 15.22’ de otogara bırakmış. Ondan sonrasında bir haber yok. Eşim nüfus cüzdanını da almamış. Şu anda polis ve jandarma bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleyerek, arama çalışmalarını sürdürüyor. Eşim yaklaşık 2012 yılından bu yana belirli aralıklarla psikolojik tedavi görüyordu. Aile olarak evimizde hiçbir sorun yok. Herhangi bir düşmanımız da yok. Büyük bir ihtimalle bunalıma girmiş olabilir. Hayati tehlikesinden endişe ediyoruz" dedi.

Nurettin Doğan