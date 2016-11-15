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Kömür altı kaçak sigara sevkiyatı

Şırnak’tan Adana’ya gelen kömür yüklü kamyonda, 80 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kömür altı kaçak sigara sevkiyatı

15 Kasım 2016 12:22

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Şırnak’tan Adana’ya gelen kamyonda kaçak sigara taşındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, D-400 Karayolu üzerinde tedbir alarak gelen kömür yüklü kamyonları takibe aldı.

Ekipler, Sekvan Cengiz’in kullandığı kamyonu kontrol amacıyla durdurdu. Sanayide kullanılmak üzere toz halinde olan kömür yüklü kamyonun kasasında arama yapan ekipler, çuval ve koliler içerisinde sigara olduğunu belirledi.

Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen kamyonun damperini kaldırarak kömürü boşaltan ekipler, 80 bin paket kaçak sigara buldu. Kamyonun sürücüsü Sekvan Cengiz ile yanındaki Rıdvan B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda kömür taşıdığını ileri sürüp, sigaralardan haberi olmadığını söyleyen Sekvan Cengiz ile Rıdvan B. adliyeye sevk edildi. Sekvan Cengiz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Barlık ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaklaşık 10 ton kömür ve 80 bin paket sigaraya el konuldu.

Etiketler: kaçak sigara, kömür, Şırnak


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