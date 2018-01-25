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Kömür madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Kömür madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

25 Ocak 2018 14:29

Olay, Kayaca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte işçi Emrah Tutumlu (28) ile ismi alınamayan bir işçi toprak ve kalasların altında kaldı. 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işçilerden Emrah Tutumlu ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen diğer işçinin ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu 

 

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