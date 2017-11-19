Diğer
Kategoriler

Kömüre yüzde 35 zam geldi

Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini bildirdi.

Kömüre yüzde 35 zam geldi

19 Kasım 2017 09:18

Kayseri’de kış aylarının yaklaşması ile beraber vatandaşlar kömürcüler sitesine yöneldi. Kışın yakarak ısınacakları odun ve kömür ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, kömürcüler sitesinde işleri artırdı.
Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kış aylarının yaklaşması ile beraber işlerinde artış olduğunu belirtti. Kentte doğalgaz kullanımının artması ile beraber kendi pazarlarında da daralma olduğunu belirten Tiryakioğlu, “İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor” dedi.

Kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini kaydeden Tiryakioğlu, şunları söyledi: “Satışlarımızda yavaş yavaş artış var. Yıllık genel görünüme bakacak olursak her sene yüzde 20 oranında pazarımız daralıyor. Vatandaşlar doğalgaza geçiyorlar. İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor. Geçen sene 600-650 TL’den sattığımız kömür bu sene 850 TL oldu. Rusya’nın Çin’e olan bağlantısından kaynaklandığını öğrendik. Kömür, yüzde 35 civarında zamlandı. Vatandaşlarımız kömür ihtiyaçlarını 6. Aydan sonra giderirlerse menfaatlerine olur. Talep çoğaldığı zaman ithalatçı firmalar zam yapıyorlar. Eğer 6. Ayda alırlarsa en azından bundan etkilenmezler.” 

Ali Göç

Etiketler: kömür, zam

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç