Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aydınlanan Ufuklar Projesi” kapsamında bir dönem PKK’lı teröristlerin uğrak yeri olan Ağaçdibi köyünde halkla Cuma namazı kılıp sorunlarını dinledi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz, şehirden 20 kilometre mesafede bulunan 80 hanelik Ağaçdibi köyünü ziyaret etti. Dilberoğlu ve Korkmaz, köylülerle birlikte Cuma namazı kıldıktan sonra köyün ileri gelenleri ve halkla camide bir süre sohbet ederek PKK üyelerinin köy çevresinde dolaşıp dolaşmadıkları konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

“Sizin köyünüz çok stratejik bir yer”

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, “Önemli olan güven ve huzur içerisinde sorunları konuşmaktır. Biz burada istediğiniz kadar mücadele edelim, siz destek vermedikten sonra hiçbir şeyde muvaffak olmak mümkün değil. Buraya geleni gideni siz biliyorsunuz. Siz bu adamlarla yaşamaktan memnunsanız bizim diyecek bir şeyimiz yok. Siz memnun değilsiniz diye geldik. Siz huzura erin diye geldik. Ama siz bu çakallarla yaşamaktan mutluysanız, söyleyecek bir şey yok. Sizin köyünüz çok stratejik bir yer. Terör örgütünün geçiş noktaları buralar. Buralar terörle anılır bir hal almış. Bizim buraları kurtarmamız lazım. Şuradaki insanlar da rahat ve huzur içinde hayvancılığını devam ettirmeli. Buradaki gençlerin artık terör nedir bilmemesi lazım. Bu da sizin desteğiniz ve gayretinizle olur. Ama biz sizin arkanızdayız sonuna kadar. Sizden de yörenize, toprağınıza sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ama size kim musallat oluyorsa def etmek bizim boynumuzun borcudur. Onu biz de yapmasak gelin bizden hesap sorun” dedi.

“Biz silahlarımızla operasyona hazırız dedik”

Köy sakinleri ise terörün her türlü silahının olduğunu ifade ederek, kendilerinde sadece kalaşnikof silah bulunduğunu söylediler. Köylüler, “Defalarca jandarma komutanına müracaatta bulunduk. Köyümüzde terör var. Biz silahlarımızla operasyona hazırız dedik. Kışa kadar dağlarda bekleyeceğiz. Ama kimse operasyon düzenlemedi. Bizim gücümüz teröre yetmez” ifadelerini kullandı.

“Bir saat içerisinde burada olmazsam rütbelerimi söküp atacağım”

Bir köylünün, “Terör köyümüzden 5 kişiyi vursa, devlet gelmiyor” demesi üzerine devreye giren Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, “Ben size garanti veriyorum. Siz bana telefon edin. ‘Burada terörist var’, eğer bir saat içerisinde burada olmazsam rütbelerimi söküp atacağım. O eski ekipti. Bu ekip yeni ekip, geçmişi unutun. Geçtiğimiz yaz bu köyde 5 terörist öldürdük. Yarın gelsin yine gelir öldürürüz” diye konuştu.

“Fetullah diye bir şerefsiz çıktı”

Köy halkıyla sohbetine devam eden Emniyet Müdürü Dilberoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada Fetullah diye bir şerefsiz çıktı. Bu ülkede garip bir yapı oluşturdu. Bu yapının içerisinde asker, polis ve bürokratı da vardı. Bu yaşadığınız olaylara bunlar sebep oldular. Biz bilmiyor muyuz ihbar yapmışlar gitmemiş kimse. Vatandaşı vurmuşlar gitmemiş kimse. Bu iş bitti. Senin gidip de haber verdiğin ve sana gelmeyen komutanlar ve polisler hepsi hapisteler. Eskileri artık konuşmanın kimseye faydası yok. Biz önümüze bakacağız. Bakın size cep telefonumu veriyorum. Bugüne kadar size cep telefonunu veren Emniyet müdürü oldu mu? Gece yarısı saat 03.00’te arayın beni. Deyin ki ‘burada adam var.’ Eğer o saatte burada olmasam namerdim.”

Yapılan sohbetin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü “Aydınlanan Ufuklar Projesi” kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği aracılığıyla temin edilen bir adet akülü engelli sandalyesi, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz tarafından 12 yaşındaki Muhammet Adıyaman isimli çocuğa hediye edildi.

Dilberoğlu ve Korkmaz, doğuştan omurilik felci olan Muhammet’i akülü sandalyesine bindirerek ev içinde dolaştırdı.

Ardından Adıyaman ailesi Dilberoğlu ve Korkmaz’a yer sofrasında bal, ceviz ve çay ikramında bulundu. Dilberoğlu ve Korkmaz, köy okulunu da ziyaret ettikten sonra il merkezine döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise engelli vatandaşların hayata katılımlarının sağlanması amacıyla toplum destekli polislik hizmetleri kapsamında çalışmaların devam edileceğini belirtti.

Mimar Kaya