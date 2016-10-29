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Komutanların bulunduğu araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Ufuk Aruk, İlçe Jandarma Asayiş İşlem Astsubayı J.Kd. Bşçvş Osman Tarık Karagül ve Selimiye Karakol Komutanı J.Kd. Bşçvş Nedim Uncu yaralandı.Yaralılar Antalay'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Komutanların bulunduğu araç yoldan çıktı: 3 yaralı

29 Ekim 2016 12:24

Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk, İlçe Jandarma Asayiş İşlem Astsubayı Kıdemli Başçavuş Osman Tarık Karagül, Selimiye Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Uncu’nun içerisinde bulunduğu özel otomobil, Acısu mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan komutanlar, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Asayiş İşlem Astsubayı Kıdemli Başçavuş Osman Tarık Karagül hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Arif Kaplan 

 

Etiketler: antalya, komutan


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