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Komutanların kazasından acı haber geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Araçta bulunan üç Jandarma personelinden Asayiş İşlem Astsubayı Kıdemli Başçavuş Osman Tarık Karagül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Komutanların kazasından acı haber geldi

29 Ekim 2016 15:01

İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Ufuk Aruk, İlçe Jandarma Asayiş İşlem Astsubayı J.Kd. Bşçvş Osman Tarık Karagül ve Selimiye Karakol Komutanı J.Kd. Bşçvş Nedim Uncu'nun içinde bulunduğu özel otomobil dün gece Manavgat'ın Side mahallesinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Kazada , araçta bulunan Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk, İlçe Jandarma Asayiş İşlem Astsubayı Kıdemli Başçavuş Osman Tarık Karagül ile Selimiye Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Uncu yaralanmış ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve Antalya'ya sevk edilen askerlerden Asayiş İşlem Astsubayı Kıdemli Başçavuş Osman Tarık Karagül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karagül öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Karagül için öğleden sonra Antalya İl Jandarma Komutanlığında tören düzenleneceği bildirildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: Komutanların kazası, Osman Tarık Karagül


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