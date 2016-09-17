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Konak’tan örnek dayanışma

İzmir’in kalbi Konak’ta Türkiye’ye örnek olacak bir iş birliğinin ilk adımı atıldı. Konak Belediyesi’nin yürütücülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek proje ile İzmir’deki üretici kooperatiflerinin ürünleri doğrudan vatandaşla buluşacak.

Konaktan örnek dayanışma

17 Eylül 2016 10:19

‘Üretici Kooperatifleri Buluşması’ adıyla Konak Belediyesi’nin Hatay Kapalı Pazaryeri’nde ayda bir düzenlenmesi planlanan pazar ile vatandaşlar kooperatiflerin ürünlerine doğrudan ulaşacak.

Destek için ilk adım atıldı
Önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanan projenin hazırlıkları Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı. Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İzmir’deki üretici kooperatiflerinden temsilciler de katıldı.

Ürünler doğrudan pazara girecek
Katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Pekdaş, ‘Üretici Kooperatifleri Buluşması’ fikrinin geçen yıl hediyelik eşya fuarında ziyaret ettiği üretici kadın kooperatifi standında yaptığı görüşmeden çıktığını söyledi. İzmir’de çok sayıda üretici kooperatifinin bulunduğunu dile getiren Pekdaş, “Kooperatiflerimizin pazarlama sorunları var. Bu nedenle Hatay Kapalı Pazaryeri’ni ayda bir gün ‘Kooperatifler Buluşması’ adıyla üretici kooperatiflerine açmak istiyoruz” dedi.

Tanıtım ve pazarlama desteği
Ayda bir kurulması planlanan pazarın kuralları konulmuş, şartnamesinin belli bir yapıya sahip olacağını belirten Başkan Pekdaş, amaçlarının üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturacak bir alan yaratmak olduğunu söyledi. Hatay Kapalı Pazaryeri’nin haftanın üç günü pazar kurulan, canlı bir bölge olduğunu dile getiren Pekdaş; “Bu bölge yerleşim yerlerinin ortasında ve insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerin başında geliyor. Kooperatiflerimizin ihtiyacı olan her şeyi biz ayarlayacağız. Onlar ürünlerini getirip ayda bir gün satış yapacaklar. Gerekirse pazarlamasını ve tanıtımını da biz yapacağız. Kooperatifler de ayda bir gün gelsinler ürünlerini doğrudan pazarlasınlar istiyoruz” diye konuştu.

Çok yakında faaliyete geçecek
Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır üretici kooperatiflerini destekleyen çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Konak Belediyesi’nin hazırladığı projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Toplantı sonunda katılımcı kooperatiflerin yanı sıra gelemeyen kooperatiflerin de katılımıyla bir komisyon oluşturulması ve bu komisyona fayda sağlayacak bir iletişim ağının kurulması kararlaştırıldı. Üretici Kooperatifleri Buluşması’nın ilkinin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi için hazırlıkları bu komisyonun takip edeceği vurgulandı.

Etiketler: Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi


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