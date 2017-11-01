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Kone: 'Gol atmaya devam edeceğim'

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı forveti Arouna Kone, Türkiye'ye gelirken gol krallığı gibi bir hedefi olmadığını belirterek, "Bugüne kadar 5 gol attım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim" dedi.

Kone: Gol atmaya devam edeceğim

01 Kasım 2017 15:43

Sivasspor'un sezon başında İngiltere'nin Everton takımından transfer ettiği Aruona Kone başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Ligde geride kalan 10 haftada 5 gol atarak takımın başarılı performansında önemli bir yere sahip olan Kone, ligin 11. haftasında oynanacakları Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Karabük maçı zor geçti"

Karabükspor maçının çok zor geçtiğini belirten Kone,"Böyle zor bir maç olacağını bekliyorduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Şans bizden yanaydı. Gol de attım. Üç puanı da alabildik. Artık önümüzdeki maça daha iyi çıkmamız lazım. Çünkü içeride oynuyoruz. Konsantre olup kazanmamız lazım" dedi.

"İnşallah gol atmaya devam edeceğim"

Türkiye'ye gelirken gol krallığı gibi bir hedefinin olmadığın ifade eden başarılı forvet, "Bugüne kadar 5 gol attım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim. Önemli olan Sivasspor'un ligde kalması, kümede kalması ve bunun için her şeyi yapacağız, mücadele edeceğiz. Ama gol krallığında herhangi bir iddiam yok" diye konuştu.
Konyaspor maçının zor olacağını söyleyen Kone, "İçeride oynuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Milli takım arası öncesi çok önemli galip gelmek inşallah galibiyeti alıp milli takıma gidip, geri dönüşte başka maçlara devam ederiz" şeklinde konuştu. 

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz
 

 

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