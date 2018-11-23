Konfor Mobilya MÜSİAD EXPO'da küresel iş ortaklarıyla buluşuyor

Güçlü vizyonu ve modern konseptiyle mobilya sektörünün en hızlı büyüyen markalarından Konfor Mobilya, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli ileri teknoloji kullanan ve üreten firmalarını bir araya getiren 17'nci MÜSİAD EXPO'da yerini aldı. Şirket, mobilya sektöründeki deneyimini ve yenilikçi ürün portföyünü 21-24 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen etkinlik boyunca Afrika, Asya Pasifik, Avrasya ve ABD'den yatırımcılar ve müşterilerle paylaşıyor.

"Grubumuz sektörlerde uluslararası ölçekte talep ve beklentileri karşılayacak kapasitede"

Yapılan bilgilendirmede; 100 metrekarelik alana kurulu standıyla ziyaretçileri karşılayacak olan şirket, kendine ayrılan alanda otel ve rezidanslar için ideal ürün portföyünü sergiliyor. MÜSİAD EXPO'nun Türkiye ve bölgedeki liderleri aynı çatı altında buluşturduğunu hatırlatan Konfor Mobilya Genel Müdürü Ömer Çetmen, "Türkiye pek çok sektörde hızlı büyüme gösteriyor. Fuar, işini büyütmek ve yeni iş ortakları edinmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor. Grubumuz, başta üretim, perakende ve inşaat olmak üzere tecrübe sahibi olduğu, yatırım yaptığı sektörlerde uluslararası ölçekte talep ve beklentileri karşılayacak kapasitede. Küresel iş birlikleri kurarak, ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.