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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde terör saldırısı: en az 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde terör saldırısı: en az 18 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde terör saldırısı: en az 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri ile Uganda asıllı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada aralarında 14 sivil ve 4 asker öldü, 9 kişi yaralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde, Kongolu askerler ile Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Müttefik Demokratik Güçler örgütüne bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Bölgenin ordu sözcüsü Mak Hazukai 14 sivilin ve 4 askerin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Beni Belediye Başkanı Nyonyi Masumbuko Bwanakawa çatışmaların kente 1 kilometre mesafedeki Kasanga askeri kampında olduğunu ve kamp yakınındaki sivil halkın bölgeden uzaklaştığını söyledi.
Melike Yazır
 

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