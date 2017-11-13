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Kongo’de tren raydan çıktı: 33 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yakıt taşıyan bir yük treni raydan çıktı. İlk belirlemelere göre 33 kişi hayatını kaybetti.

Kongode tren raydan çıktı: 33 ölü

13 Kasım 2017 10:32

Lualaba bölgesinin Maden Bakanı Jean-Marie Tshizainga ilk yaptığı açıklamada sekiz kişinin öldüğü ve birkaç kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Jean Marie ölü sayısının çok daha artmasından endişe edildiğini söyledi. Kazada ölenlerin yakıt taşıyan kargo trenininde yasak olmasına rağmen yolculuk edenlerin olduğu belirtildi. Trenin, ülkenin ikinci büyük şehri olan Lubumbashi ile Luena arasında sefer yaptığı kaydedildi.

Trenin taşıdığı 13 tanker terinin Lubudi istasyon yakınlarında bir yokuşu çıkarken raydan çıkması sonucu trende düşerek alev aldığı kaydedildi.

 

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