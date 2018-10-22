Kongo'nun doğusunda şiddet tırmanıyor

DR Kongo'daki Norveç Mülteci Konseyi Ülke Direktörü Ulrika Blom yaptığı basın açıklamasında, Kongo'nun doğusundaki şiddetin endişe verici seviyeye tırmandığını söyleyerek,"DR Kongo'nun doğusunda hızla artan şiddet olaylarından derin bir endişe duyuyoruz. Kuzey Kivu vilayetinin Ebola salgınından etkilenen Beni kasabasında şiddet şimdi dehşet verici seviyelere doğru ilerliyor. Geçtiğimiz iki ay boyunca tekrarlanan silahlı saldırılara uğrayan Beni kasabasında hafta sonu 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kaçırıldı. Kasaba halkı daha güvenli bir yer arayışı içerisinde bölgeyi boşalttı. Çiftçiler öldürülme korkusuyla tarlalarına gitmeye korkuyor" dedi.

Güney Kivu'daki Ruzizi ovasında, silahlı gruplar arasındaki çatışmaların insani yardım kuruluşlarının vilayetin güney bölgelerine girmesini zorlaştırdığını söyleyen Blom, "DR Kongo'da alarm zilleri bir süreden beri çalıyor ama tüm dünya sürekli erteleme düğmesine basıyor. Eğer dünya 13,1 milyonluk Kongo halkının çağrısına hızlı bir şekilde cevap vermezse, bu durum halk için çok yakın bir gelecekte ölümcül sonuçlar doğuracak" ifadelerini kullandı.

DR Kongo'da artan şiddetin ve insanların yerlerinden edilmesinin insani kaynaklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğu söyleyen Blom, "DR Kongo'daki insani durum 2016'dan beri ciddi bir şekilde bozuldu, uluslararası yardım artan ihtiyaçlara yetişemedi. Bugüne kadar, bağışta bulunan ülkeler, insani ihtiyaçların acilen karşılanması için gerekli fonun sadece yüzde 28'ine katkıda bulundu. Uluslararası topluma DR Kongo'daki insani yardım operasyonlarını acilen büyütme çağrısı yapıyoruz" dedi.