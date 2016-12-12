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'Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü 'ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines' ile canlanacak'

Dünyanın en büyük üçüncü MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) fuarı ACE of M.I.C.E. kongre, toplantı ve etkinlik sektörü fuarının dördüncüsü 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde Turkish Airlines isim sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) gerçekleşecek.

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines ile canlanacak

12 Aralık 2016 13:14

Dünyanın en büyük üçüncü MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) fuarı ACE of M.I.C.E. kongre, toplantı ve etkinlik sektörü fuarının dördüncüsü Turkish Airlines isim sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) gerçekleşecek. 22-24 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar kapsamında dünyanın her yerinden kongre, toplantı ve etkinlik düzenleyen firma yetkilileri, kurumsal firma yetkilileri ve dernek başkanları İstanbul’da ağırlanacağı açıklandı.

'Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz' sloganıyla gerçekleşecek fuarda, sektör profesyonellerine yönelik oturumlar, network aktiviteleri, MICE sektör profesyonellerini bir araya getirecek, 'AMEzing Parti' ve birbirinden renkli etkinlikler de düzenlenecek. Öne çıkan fuar oturumları arasında; MICE profesyonellerinin geleceği inşa etmek üzere bir araya geliyor oturumu, spor etkinlikleri oturumu, iletişim dernekleri buluşması ve geçen senenin ilgi çeken oturumu 'MICE’ın Cinleri' yer alıyor.

Geçen sene Türkiye ve dünyadan toplam 14 bin 496 ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği kaydedildi. Bir önceki yılda yurt içinden ve 39 ülkeden toplam 750 satın almacının ziyaret ettiği MICE fuarında bu yıl da yoğun bir ticari işbirliği ağı oluşturulması bekleniyor. Fuar kapsamında dört gün boyunca İstanbul’da ağırlanacak 200 satın alıcı firma yetkilisi ile Türkiye MICE pazarına pozitif bir etki sağlanması hedefleniyor. Ayrıca fuar kapsamında EMEA bölgesi MICE profesyonelleri ağırlanarak yeni iş birlikleri sağlanacak.

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines ile MICE sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmelerin turizmde yol açtığı kayıpları yılın 12 ayı sürdürülebilen kongre, toplantı ve etkinlik (MICE) turizmi ile geri kazanmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz MICE fuarı daha da önemli hale geliyor. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızla sektörün her kolundan endüstri profesyonellerinin ticari işbirliği ağı kurmalarına katkı sağladık. MICE turizmine ve ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan bu etkinliğin dördüncüsünü 2017’de Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda gerçekleştirmek fuarımızın gücüne güç katacak” dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) Ahmet Olmuştur; “MICE sektörü geçtiğimiz 10 yılda ülkemizde de çok hızlı gelişen bir sektördür. Türk Hava Yolları olarak MICE sektörünün öneminin farkındayız ve bu farkındalıkla yola çıkarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturduğumuz ürünler, yine sektörden gelen geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir. Türk Hava Yolları 2017 yılı için, sektöre verdiğimiz desteği artırmak adına, geçtiğimiz yıllarda da başarıyla organize edilen, ülkemizdeki MICE sektörüne yönelik tek fuar, ACE of MICE Exhibition’a isim sponsoru olma kararı almıştır. Son yıllarda İstanbul’un sektörde yakaladığı pozitif trendin devam ettirilmesinde fuarın etkisinin büyük olacağına inanıyoruz. Fuar aynı zamanda hub’ımız olan İstanbul’un sektöre tanıtılmasında ve yeni iş fırsatlarının doğmasında da önemli yere sahip. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines sayesinde, ülkemizi, şehrimizi ve hizmetlerimizi ilk kez deneme şansı elde edecek ve dünyanın dört bir yanından İstanbulumuza uçacak davetli satın alıcıları en iyi şekilde ağırlayacağımızdan şüphemiz yok” diye konuştu. 


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