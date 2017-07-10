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Kongrede 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşu

22. Dünya Petrol Kongresi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Başkanlık Seremonisiyle devam ederken, seremoni başlangıcında 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Kongrede 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşu

10 Temmuz 2017 12:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve beş gün sürecek 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katıldı. Kongrenin bugünkü Başkanlık Seremonisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucıc, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve çok sayıda ülkenin temsilcisi katıldı. Zirve kapsamında gerçekleşen Başkanlık Seremonisi öncesinde 15 Temmuz Şehitleri için gerçekleştirilen saygı duruşunda bulunuldu.


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