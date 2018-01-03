Kongreler İYİ Parti’yi yaktı!

Yüksek Seçim Kurulunun ‘298 sayılı Seçim Kanuna göre seçimlere katılma yeterliliğine sahip olmadığı’ gerekçesiyle seçmen kütüklerini vermemesine yönelik kararının gerekçesini açıkladı. İYİ Parti’nin eleştirilerini cevaplayan YSK yetkilileri ise, aldıkları bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı: Seçim Kanununa göre, bir partinin seçimlere katılabilmesi için ülke genelinin yarısında teşkilatlanmasını tamamlaması, büyük kongresini yapmış olması gerekir. Bize başvuru yaptıkları tarih esas alınarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Parti’nin büyük kongresi ve teşkilatlanmasına ilişkin yazı yazdık. Yargıtay’ın cevabında ‘İYİ Parti’nin büyük kongresine ilişkin bir kayıt bulunmadığı’ belirtildi. Henüz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına evraklar teslim edilmemiş görünüyor. Bu durumda, İYİ Parti’nin seçimlere katılma yeterliliği bulunmuyor. Ayrıca kuruluş dilekçesinin verilmesi yeterli değil, il-ilçe kongrelerini tamamlamaları gerekiyor. Çünkü bir ilde teşkilatlanmanın tamamlanması için o ildeki ilçelerin de üçte birinin kongresinin yapılması gerekiyor. Seçim Kanununa göre, seçimlerden 6 ay öncesine kadar eksikleri tamamlamaları durumunda seçimlere katılma yeterliliğine sahip olacaklar. Bu yeterliliğe sahip olurlarsa, seçmen kütükleri verilir.

Türkiye Gazetesi