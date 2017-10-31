Konser zemini bozdu, başkan takımı bıraktı

Geçen haftalarda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Eskişehir Atatürk Stadyumunda yapılması planlanan konserin burada gerçekleşmesi durumunda istifa edeceğini duyuran Başkan Yıldırım, dün itibariyle görevi bıraktığını açıkladı. 29 Ekim Pazar günü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı konserde tribünlerin yanı sıra sahaya da alınan vatandaşlar çimlere büyük zarar verirken, konser sonrasında zeminde çökmeler meydana geldiği, çevreye atılan çöplerin de kirlilik oluşturduğu belirtiliyor. Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele eden ve karşılaşmalarını burada oynayan Kurtuluşspor’un Başkanı ve Antrenörü Gökhan Yıldırım da duruma tepki göstererek istifa etti.

"Bu sahada bir konserin yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum"

Kurtuluşspor'a 2 sene önce başkan olduğunu ve takımı BAL'a yükselttiklerini belirten Başkan Yıldırım, konserin başka alanlarda da yapılabileceğini, ama ısrarla burada düzenlendiğini ifade etti. Yıldırım, "Bu yıl yine vazgeçmeden yine çok önemli bir ekiple bu lige katıldık. Mücadelemizi sürdürürken geçtiğimiz günlerde de söylediğim gibi bu sahada bir konserin yapılmasının doğru olmadığını ve bunun gerçekleşmesi durumunda istifa edeceğimi söylemiştim. Çünkü belediyemizin 29 Ekim için böylesi önemli bir günde etkinlik yapıyor olması gurur verici. Bundan dolayı belediyeyi tebrik ediyorum, ancak eski Eskişehir Atatürk Stadyumu bir spor alanıdır ve bir futbol müsabakasının oynanacağı alandır. Konser etkinliklerini şehrimizde birçok parklarımız var buralarda yapabiliriz. Üniversitede yapabiliriz, valilik önünde yapabiliriz. Burada olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar tribünde kalsın dedik, ama dinlemediler"

Vatandaşların sahaya alınmasıyla büyük zarar meydana geldiğini aktaran Başkan Gökhan Yıldırım, sahaya binlerce lira harcadığını ve zeminin kendine daha yeni geldiğini, ama tekrar bozulduğunu söyledi. Pazar günü de stadyumda bir maçları olduğunu hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ilde 15 yıl görev yapıp belediyeyi yöneten kişiler, bunca sene bir konser alanı yapamıyorlarsa bu kendilerinin ayıbıdır diye düşünüyorum. Yorulduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün itibariyle görevimden istifa ettim. Konser öncesinde biz şöyle bir şey söyledik. 'Vatandaş içeriye alınmasın, tribünlerde kalsın ve sadece konserin platformunu içeriye kurulsun' diye söyledik, ama bizi dinlemediler. Binlerce insanın sahaya girmesini sağladılar. Dolayısıyla 22 oyuncunun ne hale sokabileceği bir sahayı on binlerce insan işte gördüğünüz gibi bu hale getirdiler. Ciddi dağıtılmış parçalanmış birçok alanda ağır malzemeler konulduğu için çökmeler yırtılmalar olmuş. Elbette bunlar tamir edilebilir ama biz şampiyonluğa oynuyoruz ve bizim zamanımız çok kısıtlı. Buranın temizliği ve o sahanın yeniden hazırlanması oldukça uzun bir zaman alacak. Bu hafta sonu oynayacağımız müsabakaya yetişmesi çok mümkün gibi durmuyor."

İki sezonda sahaya 120 bin TL harcadı

Saha bakımının oldukça pahalı olduğunu dile getiren Gökhan Yıldırım, "Saha bakımı, yani bu belediyenin mahallelerin içerisindeki parklara ektiği çimlerle ya da ona yaptığı çalışmalarla aynı şeyde değil. Burası bir futbol sahası ve bunun ekipmanları malzemeleri birçok şeyi farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl bu sahayı aldığımızda 80 bin lira gibi bir harcama yaparak sahayı çok inanılmaz bir hale getirmiştik. Bu yılda 40 bin lira civarında sahaya yeniden bir harcama yaptık. Tam toparlanmak üzereyken şu anda da saha bu noktaya geldi. Ama maalesef şehrimizi yönetenler hiçbir zaman bunu anlamadılar ve yanımızda olmadılar. Ben çok mücadele ettim. Çok uğraştım çok çabaladım ama bu belediyelerle bu iş mümkün olmayacağı çok ortada gözüküyor" dedi.

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

