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Konteynırda saklanan PKK’lılarla çatışma çıktı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde maden ocağındaki konteynırda saklanan PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada, 1 PKK’lı öldürüldü, 1 PKK’lı yaralı olarak yakalandı. Çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Konteynırda saklanan PKKlılarla çatışma çıktı

11 Şubat 2017 20:17

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit köyü kırsalında bir maden ocağına ait konteynırda PKK’lıların kaldığı duyumu alınması üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile konteynırda saklanan PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada 1 PKK’lı öldürülürken 1 PKK’lı da yaralı olarak yakalandı. PKK’lıların açtığı ilk ateşte 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Vali Osman Kaymak da yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Kaymak, “Bölgede operasyonlar devam ediyor. Operasyon sırasında bir konteynır içinde terörist olduğunu düşünüyor arkadaşlarımız. Müdahale sırasında terörist el bombası atıyor üç askerimiz yaralanıyor. Hayati tehlikeleri yok. Durumları iyi. Burada tedavileri devam edecek. Bir terörist öldürüldü diğeri de yaralı. Bölgede operasyon devam ediyor” dedi. 

Ercan Topaç 


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