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'Kontörüm bitti, eşimi arayın' diyen bile var

Bingöl’de 112 Acil Kontrol ve Komuta Merkezine 9 ayda 87 bin 125 asılsız çağrı geldi. 112’yi arayarak "Kontörüm bitti, eşimi arayın" diyen vatandaş ise pes dedirtti.

Kontörüm bitti, eşimi arayın diyen bile var

05 Kasım 2017 12:28
'Kontörüm bitti, eşimi arayın' diyen bile var - Tıkla İzle

Her gün yüzlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Bingöl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, asılsız ihbarlar nedeniyle zorluk yaşıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezine bir ayda gelen 30 bine yakın çağrının üçte birini asılsız çağrılar oluşturdu. Merkezi 2017 yılının ilk 9 ayında 290 bin 116 kişi ararken, bu çağrılardan 87 bin 125’ini asılsız çağrılar oluşturdu.

200 personel, 18 istasyon ve 18 ambulansla hizmet verdiklerini belirten Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Budunoğlu, "2017’nin ilk 9 ayında 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrı sayısı 290 bin 116 olup, bu çağrılardan 203 bin 242’si cevaplanmış. 290 bin 166 çağrıdan ise 87 bin 125’i gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçmiş. Bu da aylık yaklaşık 10 bin gereksiz çağrı yapar” dedi.

“GENELLİKLE KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARIYOR”

Aylık 30 bine yakın çağrı alındığını kaydeden Budunoğlu, “Aylık ortalama 25-30 bin arasında bir çağrı alınıyor. 24 saat çalışan personelimiz gelen çağrılara cevap veriyor. Gelen 30 bin çağrının üçte biri ise gereksiz çağrılardan oluşuyor. Hem personelimiz hem gerçek hasta olan vatandaşlarımız için bu bir kayıptır. Hem iş gücü kaybı hem de zamansal kayıptır. Gereksiz çağrıları yapanlar genellikle küçük çocuklar oluyor, onlar da arayacak kimseyi bulamadığı için kartsız 112 Acili arıyor. Yemek siparişi için arayanlar, sıkıldığı için arayanlar, gece uykusu gelmediği için arayanlar var. Bu gereksiz aramaları yapanlar bilsinler ki ihtiyacı olan hastaların, vakaların zamanından çalıyorlar” diye konuştu.

Gereksiz çağrılardan en ilgincinin ise kontörü bittiği için eşini arayamayan bir vatandaşın yardım için 112’yi arayıp, "Kapıda kaldım, eşimi arar mısınız" diye yardım talebinde bulunduğunu anlatan Budunoğlu, her gün bunun gibi birçok asılsız ihbarla uğraştıklarını aktararak, vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Muhammet Ali Çiftçi-Yılmaz Atar

 

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