Kontrolden çıkan araç 5 metreden aşağıya düştü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtköy Pendik yolu üzerinde bulunan Pendik Köprüsü'nde meydana geldi. Mustafa Günaydın hakimiyetindeki 34 BM 8011 plakalı araç rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç savrulduktan sonra köprü bariyerlerini kırarak Kartal istikametine giden yan yola düştü. 5 metreden aşağı düşen aracın içinde bulunan sürücü Günaydın, araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ağır yaralanan sürücü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Aracın yan yola düşmesi olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cenk İşver

