Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece 04.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi Sırameşeler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan A.(24) idaresindeki 16 HD 151 plakalı araç, Sırameşeler Metro İstasyonu mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Uğur Ş.(35) ve Hüseyin D.(25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araç, gelen çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Yusuf Ali Arslan