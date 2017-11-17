Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı, araçta bulunan 2 arkadaş hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

17 Kasım 2017 06:08

Kaza, gece 04.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi Sırameşeler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan A.(24) idaresindeki 16 HD 151 plakalı araç, Sırameşeler Metro İstasyonu mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Uğur Ş.(35) ve Hüseyin D.(25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araç, gelen çekici tarafından yoldan kaldırıldı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bariyer, bursa, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç