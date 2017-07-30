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Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı. Kaza sonucu sürücü otomobil içerisinde sıkıştı.

Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 1 yaralı

30 Temmuz 2017 09:13

Kaza, saat 05.30 sıralarında Fatih Caddesi numara 40 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavkuyu istikametinden Yenişehir Mahallesi yönüne seyir halinde olan 26 yaşındaki Hakan Çalışkan'ın idaresindeki 35 ER 712 plakalı otomobil, Mersinli Merkez Camisi yakınlarında sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak defalarca takla attı. Kaza sonucu yaralanan Çalışkan, hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kontrollü bir şekilde sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Çalışkan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Halil İbrahim Karabıyık


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