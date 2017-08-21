Kontrolden çıkan araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Eskişehir-Konya karayolunda öğlen saatlerinde yaşandı. A.D. yönetimdeki hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, araç şoförü A.D. ve araçta bulunan AD., M.D., H.D. ve Y.T.D. yaralandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.