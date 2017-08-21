Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir’de yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

21 Ağustos 2017 18:12

Kaza, Eskişehir-Konya karayolunda öğlen saatlerinde yaşandı. A.D. yönetimdeki hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, araç şoförü A.D. ve araçta bulunan AD., M.D., H.D. ve Y.T.D. yaralandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: eskişehir, kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç