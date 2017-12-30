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Kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı| Manisa haberleri

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı| Manisa haberleri

30 Aralık 2017 16:56

Kaza saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan 52 yaşındaki Adem Ö. yönetimindeki 45 RJ 516 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Adem Ö. ile F.Ç. (14), Ceyda Ö. (21), Fatma Ö. (54) ve Bilgin Ö. (29) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hasan Yiğen

Etiketler: kaza, manisa

 

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