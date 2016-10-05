Sarıyer Maslak'ta beton mikserinin kontrolden çıkarak 6 aracı ezdiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Trafik akışı tek şerit üzerinden sağlanırken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir beton mikseri yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje çarptı. Kontrolden çıkan araç, çarptığı ağaçları devirdi. Beton mikseri trafik ışıklarında bekleyen otomobillere, daha sonra da karşı şeritteki otomobillere çarptı.

1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Savaş alanına dönen kaza yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin 6 aracı biçtiği kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Daha sonra trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Olayda, Adnan Yörükoğlu'nun hayatını kaybettiği, Hasan Mutlu, Aytekin Öcal, Muhammet Akın, Canan Köksal, Yasin Biçer, Mert Uçan ve ismi belirlenemeyen bir şahsın yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevrede bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman