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Kontrolden çıkan dolmuş ağaca çarptı: 6 yaralı

Başkent’te dolmuş şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan dolmuş ağaca çarptı: 6 yaralı

29 Nisan 2017 15:15

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Hidoprom Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Cevat U. yönetimindeki Ulus-Yenimahalle hattında çalışan 06 J 0753 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarında bulunan ağaca çarparak duran dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: ağaç, dolmuş, kontrol


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