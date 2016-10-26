Edinilen bilgiye göre Zafer B.yönetimindeki 06 MZL 25 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Silivri Erseven Sitesi önünde refüje çıktı. Ağaçları sökerek yolun karşısına geçen kamyon, bir apartmanının kapı girişine uçarak durdu. Çevreden gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinleri, kaza esnasında yoldan geçen kimsenin olmamasının faciayı önlediğini söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza yapan araç olay yerine çağrılan vinçle kaldırılarak otoparka götürüldü.

Yusuf Eker