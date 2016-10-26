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Kontrolden çıkan kamyon, apartman girişine uçtu

Silivri’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, refüjü aşarak apartman girişine uçtu. Olayda yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyon, apartman girişine uçtu

26 Ekim 2016 09:19
Kontrolden çıkan kamyon, apartman girişine uçtu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Zafer B.yönetimindeki 06 MZL 25 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Silivri Erseven Sitesi önünde refüje çıktı. Ağaçları sökerek yolun karşısına geçen kamyon, bir apartmanının kapı girişine uçarak durdu. Çevreden gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinleri, kaza esnasında yoldan geçen kimsenin olmamasının faciayı önlediğini söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza yapan araç olay yerine çağrılan vinçle kaldırılarak otoparka götürüldü. 

Yusuf Eker

Etiketler: apartman girişi, kontrolden çıkan araç, Silivri


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