Kontrolden çıkan kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Resul K. idaresindeki 65 NK 439 plakalı kamyon, iddiaya göre önüne aniden çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca bariyerleri parçalayarak ters istikamete geçti ve önce Ferhat Harmanlı yönetimindeki 07 FAP 02 hafif ticari araca ardından yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durdu. Kazada, kamyon sürücüsü Resul K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapılan yaralı kamyon şoförü daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken, jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamalarının ardından normale döndü.Serdar Şahin