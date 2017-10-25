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Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

25 Ekim 2017 17:02

Kaza bugün saat 15:00 sıralarında İznik Orhangazi kara yolunda ORZİM yakınlarında meydana geldi. Bir toptancı firmasına ait Suat Altınkanat (32) idaresindeki 77 AT 829 plakalı kamyonet, Orhangazi istikametine geldiği sırada kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolun sağındaki boş tarlaya giren kamyonet yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yan yattı.

Devrilen kamyonetin sürücüsü Suat Altınkanat ve yanındaki Erhan Polat (30) kazada yaralandı. Polat araçtan kendi imkanları ile çıktı. Sürücü için ise itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kamyonetin içinde yaptığı yaralı sürücü, ön cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınan sürücü ve arkadaşı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
 

 

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