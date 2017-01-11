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Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

11 Ocak 2017 12:18

Kaza, bugün sabah saatlerinde Saraköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buldan istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan 20 RR 677 plakalı kamyonetin şoförü 62 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu, Köprübaşı Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, savrulup şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada kamyonetin altında sıkışan Sarıoğlu, hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sarıoğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ 

Etiketler: Kontrolden çıkan kamyonet


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