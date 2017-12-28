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Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen yayaya çarptı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolda yürüyen bir yayaya daha sonra da park halinde bulunan iki kamyonete çarptı. Kaza sonucu, 1 kişi yaralanırken park halindeki kamyonetlerde maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen yayaya çarptı

28 Aralık 2017 01:51

Kaza, Kurtuluşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kavşağı yönünden Eski Garaj Kavşağı'na doğru seyir halinde olan İ.A (27) idaresindeki 10 UF 374 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında yürüyen 16 yaşındaki E.Y.'ye daha sonra da yol kenarında park halinde bulunan 35 NAU 15 ve 35 NLN 95 plakalı kamyonetlere çarptı. Kaza sonucu iki araç arasında sıkışan talihsiz genç yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sıkışan genci bulunduğu yerden çıkarttı. Öte yandan, kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kamyonet, kaza, yaya

 

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