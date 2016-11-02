Eyüp Akşemsettin Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında cadde üzerindeki inşaata malzeme yüklediği sırada kontrolden çıkan kepçe, az kalsın faciaya neden oluyordu. Döne döne yokuş aşağıya gelen tonlarca ağırlıktaki kepçe, cadde üzerinde park halinde olan 8 araca çarptı. Araçlara çarparak durabilen kepçe, sokağı adeta savaş alanına çevirdi. Kaza esnasında kepçeyi durduramayan operatör, son anda kendini dışarıya attı. Yaralı operatör, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

8 aracı biçti, 3 genç kendilerini can havliyle en yakın apartmana attı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan kepçe döne döne yokuş aşağıya geliyor. Cadde üzerinde kayan kepçe, teker teker park halindeki araçlara çarpıyor. O esnada neler olduğunu anlamaya çalışan 3 genç, kendilerini can havliyle en yakın apartmana atıyor.

Cadde üzerindeki doğalgaz kutusunun da zarar gördüğü olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur