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Kontrolden çıkan lüks cip elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Konya’da lüks cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan lüks cip elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

12 Kasım 2016 07:48

Kaza, merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yaka Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Ö. idaresindeki 34 HP 0212 plakalı lüks ciple cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sonrası elektrik direklerinin zarar görmesiyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: konya kaza


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