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Kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. O anlar ise yol üzerindeki akaryakıt istasyonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

24 Ağustos 2017 07:21
Kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 00.00 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi, Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametine giden Ümit Demirci (25), 20 BA 449 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demirci, orta şeritte aynı yönde seyir halinde olan Himmet Tombak (34), idaresindeki 45 KA 1895 plakalı otomobile sağ arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan yolcu Şeref Çakal (38), önce yol kenarındaki tabelaya ardından refüje çarptı. Motosiklette bulunan yolcu Şeref Çakal olay yerinde hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletle birlikte yaklaşık 150 metre savrulan sürücü Ümit Demirci ise ağır yaralandı. 

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Himmet Tombak ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ümit Demirci, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Çakal’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tombak ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan akaryakıt istasyonunun kameraları tarafından kaydedilen kazada, motosikletin kontrolden çıktığı ve sağ arka taraftan otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten alevlerin çıktığı görülürken, çevrede temizlik yapan istasyon çalışanın kısa bir şok geçirip durduğu görülüyor. Kazanın ardından vatandaşların yardıma geldiği görülüyor. 

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya
 


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