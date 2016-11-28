Edinilen bilgiye göre kaza merkez Nilüfer İlçesindeki Küçük Sanayi Sitesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Tunalı (63) idaresindeki 16 SE 301 plakalı servis otobüsü, Ertuğrul Caddesi'nden Nilüfer Caddesi istikametine dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yolun karşısındaki Mahhmut Heper'e ait bebek mağazasının ön cephe duvarına çarptı. Çarpanın etkisiyle sürücü Fikret Tunalı otobüs içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Fikret Tunalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tunalı’nın otobüs içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp Morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yusuf Ali Arslan

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