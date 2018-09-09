Kontrolden çıkan otomobil 4 aracı biçti: 1’i çocuk 7 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra Yolu Kandıra Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 67 NC 789 plakalı otomobil, Kandıra Cezaevi önü Kandıra istikametinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Ters yönde hızla ilerleyen araç önce İzmit istikametinde ilerleyen otomobile çarparak yolun ortasında kaldı. Kaza sonrasında kullanılamaz hale gelen araçlardan bazılar yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirerek yaralıların yardımına koştular. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, vatandaşların da yardımıyla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve aralarında kazaya neden olan sürücünün de olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluştu

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise yolu trafiği kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise büyük panik yaşadı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya neden olan otomobilde alkol şişeleri bulundu

Kazaya sebep olan otomobil içerisinde çok sayıda alkol şişesi çıkarken, kazaya karışan ancak yara almadan kurtulan diğer sürücüler, hızla gelen aracın kendilerine çarparak ilerlediğini dile getirdiler. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber-Gürcan Yılmaz