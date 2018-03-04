Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden şehir merkezine seyreden Havvanur Eda Ç. (25) yönetimindeki 32 PC 885 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten alt geçide uçan otomobilde bulunan sürücü Havvanur Eda Ç. ile Yasemin B. ve Elif B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği alt geçitte polis ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin