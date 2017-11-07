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Kontrolden çıkan otomobil belediye aracına çarptı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait temizlik aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil belediye aracına çarptı

07 Kasım 2017 03:49

Kaza, saat 00.30 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hipodrom Caddesi üzerinde Yenimahalle’den Opera istikametinde seyreden 06 ET 8229 plakalı otomobil, TCDD Genel Müdürlüğü önündeki üst geçitte sürücüsü Mehmet T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddede temizlik yapan Seyfi S.’nin idaresindeki 06 FA 5605 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayla birlikte sarsılan temizlik aracının sürücüsü, otomobilde sıkışan yaralılara yardım etmeye çalıştı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 acil servis ekipleri sürücü Mehmet T. ile yolcu Mehmet T.’nin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Şahıslar, daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından deposu delinen temizlik aracından sızan su, caddeye aktı. Üst geçit bir süreliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı. Otomobilinden bira kutuları çıkan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Etiketler: ankara, ankara kaza, trafik kazası

 

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