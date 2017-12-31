Diğer
Kategoriler

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

31 Aralık 2017 11:27

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Avçin (28) idaresindeki 42 BBP 01 plakalı otomobil, Çumra istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Yalçın Avçin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Hakan K. (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedinin yanına bırakılan botlar, görenlerin yüreğini dağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İbrahim Yetkin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç