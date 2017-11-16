Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir Karayolu Çitlembik mevkiinde meydana geldi. Edinien bilgiye göre, sürücü Z.M.T (30) yönetimindeki 35 MMK 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil defalarca taklalar atarak, yol kenarına savruldu. Hurdaya dönen araçta bulunan otomobil sürücüsü Z.M.T (30) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Z.M.T. ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Çanakkale - İzmir Karayolu, aracın kalddırılmasıyla trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Nimet Ergün