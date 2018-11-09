Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1'i ağır, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza geçen gece saat 02.15 sıralarında İstiklal Mahalesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezindeki bir eğlence mekanından çıktığı öne sürülen A.R.C. yönetimindeki 32 AAC 703 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özkanlar Alt Geçidi ile caddeyi ayıran refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Feci kazada, otomobil sürücü A.R.C. ile araçta yolcu olarak bulunan M.F.B., F.B. ve O.I. olmak üzere, toplam 4 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra ambulansla çeşitli hastanelere sevk etti.

Yaralılardan durumları hafif olan bazıları da polis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, emniyet ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Feti Kılıç

